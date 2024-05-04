Полиция Германии начала расследование пожара на заводе Diehl в Берлине
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«Полиция Берлина расследует причину пожара. Ввиду того что тушение продолжается, расследование на начальном этапе», — сказали ТАСС в полиции.
3 мая крупный пожар произошёл в Берлине на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, которая занимается производством оружия. В результате возгорания в городе появилось токсичное облако дыма, вызванное тем, что на заводе хранились серная кислота и цианид меди.
По информации источников Der Spiegel, пожар не затронул процесс производства систем ПВО IRIS-T и соответствующих поставок на Украину.