Полиция Германии начала расследование пожара на заводе Diehl в Берлине

Полиция Германии начала расследование пожара на металлургическом заводе Diehl Metal Applications, который произошёл 3 мая. Следственные действия находятся на начальном этапе, так как тушение всё ещё продолжается.

«Полиция Берлина расследует причину пожара. Ввиду того что тушение продолжается, расследование на начальном этапе», — сказали ТАСС в полиции.

3 мая крупный пожар произошёл в Берлине на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, которая занимается производством оружия. В результате возгорания в городе появилось токсичное облако дыма, вызванное тем, что на заводе хранились серная кислота и цианид меди.

По информации источников Der Spiegel, пожар не затронул процесс производства систем ПВО IRIS-T и соответствующих поставок на Украину.