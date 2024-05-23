«В целях компенсации ущерба»: Путин разрешил использовать имущество США в случае конфискации российских активов Штатами

Владимир Путин своим указом разрешил использовать американские активы, если США конфискуют заблокированные резервы Москвы. Согласно документу, государство и Центробанк смогут обращаться в суд за компенсацией ущерба, и в случае удовлетворения иска им будет передано находящееся на территории РФ имущество Соединённых Штатов и американских лиц. Речь идёт, например, о недвижимости, ценных бумагах и долях в уставных капиталах российских компаний. Решение президента эксперты считают ответной мерой на принятый ранее Белым домом закон об изъятии замороженных средств Москвы. Впрочем, Вашингтон пока не торопится использовать этот механизм на фоне высоких репутационных рисков, отмечают аналитики.

Владимир Путин подписал указ «О специальном порядке компенсации ущерба, причинённого Российской Федерации и Центральному банку РФ в связи с недружественными действиями США». Об этом в четверг, 23 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно документу, российское государство или ЦБ смогут обратиться в суд по поводу необоснованного изъятия своих активов Соединёнными Штатами. В случае удовлетворения иска правительственная комиссия определит перечень американского имущества, «которое с учётом принципа соразмерности может быть использовано в целях компенсации ущерба».

«К такому имуществу относятся: находящееся на территории РФ движимое и недвижимое имущество… ценные бумаги, доли в уставных капиталах российских юридических лиц, имущественные права, принадлежащие США или (американским. — RT) лицам… Решением (суда. — RT)… предусматриваются прекращение прав на имущество Соединённых Штатов… и последующая передача этих прав российскому правообладателю», — говорится в документе.

Для реализации президентского указа кабинет министров должен будет внести в российское законодательство соответствующие изменения. Сделать это глава государства поручил в течение четырёх месяцев.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с новым кабмином

RT

«За счёт инициативы президента мы теперь сможем изымать американские активы на своей территории. По сути, это наш симметричный ответ на принятый ранее в США закон о конфискации заблокированных российских резервов», — объяснил в разговоре с RT доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

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Похожую точку зрения выразил и заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. Вместе с тем принятое Москвой решение специалист считает «не совсем зеркальным».

«Санкции США и других западных стран подразумевают изъятие активов российского государства, тогда как наши ответные меры ориентированы в основном на активы частных инвесторов. Дело в том, что в России практически нет имущества американского госсектора, и большинство активов являются именно частными. Прежде всего речь идёт об акциях и облигациях различных инвесторов и инвестфондов», — пояснил Абрамов.

Также указ президента может затронуть активы американских компаний, которые на сегодняшний день по-прежнему продолжают работать в России, добавил Сергей Суверов. Кроме того, по мнению эксперта, решение главы государства, вероятно, коснётся и некоторых банков из США, которые ещё не полностью ушли из РФ.

Взаимная блокировка

Напомним, после начала специальной военной операции США вместе с союзниками стали объявлять о беспрецедентных по своему масштабу экономических санкциях против России, а ряд международных компаний решили полностью или частично свернуть работу в РФ. По информации специализированной базы данных Castellum.AI, всего с февраля 2022 года в отношении Москвы было введено свыше 18 тыс. различных ограничений. Рестрикции, в частности, коснулись энергетической отрасли, торговли, авиации, банковского сектора и валютных резервов ЦБ.

Банк России сумел частично подготовиться к такому сценарию и за предыдущие несколько лет перевёл основной объём резервов в золото и юани, одновременно избавившись от значительной части западных активов, в основном американских. Тем не менее недружественным странам, в первую очередь европейским, удалось заблокировать чуть меньше половины российских запасов примерно на $280 млрд.

В ответ на заморозку своих активов Москва запретила иностранцам продавать российские ценные бумаги, а также выводить средства из финансовой системы страны. В результате на территории РФ оказались заблокированы деньги инвесторов и компаний из недружественных государств на сопоставимую сумму.

Доллары и евро

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С конца 2023 года на фоне возникших у Запада проблем с выделением новых пакетов помощи Украине США и Евросоюз начали разрабатывать правовой механизм для передачи резервов России Киеву. Так, уже в апреле 2024-го американские власти утвердили закон, позволяющий конфисковывать замороженные средства Москвы. Хотя Белый дом пока не воспользовался этим механизмом, ряд конгрессменов пытаются убедить президента Соединённых Штатов Джо Байдена запустить процесс присвоения российских средств.

Как ранее отмечал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, на сегодняшний день Вашингтон уже перестал верить в победу Украины и готов финансировать её только в кредит или за чужой счёт. При этом американские власти активно побуждают Европу принять аналогичный закон и забрать деньги у Москвы для помощи Киеву, добавил парламентарий.

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«Из $280 млрд средств Российской Федерации, заблокированных по всему миру, только $5—6 млрд находятся в США. Основная часть активов (€210 млрд) заморожена в Евросоюзе. Вашингтон принял закон о конфискации российских активов, чтобы спровоцировать ЕС на такой же шаг, который окажется разрушительным для европейской экономики», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Тем не менее Европейский союз пока решил ограничиться лишь изъятием прибыли от заблокированных активов России. Закон об этом 21 мая утвердил Совет ЕС. Согласно документу, в 2024 году Брюссель собирается направить около €3 млрд на помощь Киеву за счёт доходов от замороженных резервов РФ. Первое изъятие может состояться уже в июле, а 90% этой суммы планируется передать ВСУ.

По мнению европейских властей, сами доходы якобы не принадлежат Москве, поскольку не являются её суверенными активами. Впрочем, российские власти придерживаются обратной точки зрения и считают действия ЕС воровством.

«В нашем видении ничего не меняется. Мы уже говорили о том, что подобные решения, хотя мы видим, что они, конечно, осторожничают всё-таки... Но и урезанный вариант является не чем иным, как экспроприацией… Продолжается процесс оценки последствий и ответа в том виде, в котором он будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — заявил 22 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наносит ущерб международному имиджу США»

Хотя Россия не сможет принять полностью зеркальные меры в случае конфискации её резервов Соединёнными Штатами, ответ Москвы в виде изъятия активов частных американских лиц всё равно будет не менее болезненным для Штатов. Уверенность в этом выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Это сложная история, поскольку эти лица выступали обычно как инвесторы в российскую экономику. И мы гарантировали им неприкосновенность их права частной собственности. Но случилось непредвиденное — их государство объявило нам гибридную войну... создало механизм незаконного присвоения российских ценностей, полностью противоречащий международному и нашему национальному праву. На это необходимо дать ответ. И он в известном смысле есть в нашем законодательстве», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Как отметил зампред Совбеза, согласно статье 1194 ГК РФ, правительство России может ввести «ответные ограничения (реторсии) в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения имущественных и личных неимущественных прав российских граждан и юридических лиц». По мнению Медведева, это правило нужно сделать шире.

«Наша норма должна предусматривать не только ограничение прав иностранных лиц, но и их прекращение, чтобы можно было обратить взыскание в пользу Российского государства, российских юридических и физических лиц на имущество иностранных субъектов права из недружественных стран. Это потребует известной коррекции российского гражданского законодательства. Но Америка и американцы должны заплатить за свои преступные решения», — добавил Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев

kremlin.ru

При этом Москва может ввести ответные меры и в отношении ЕС, поскольку на территории России сегодня тоже заморожено достаточно европейских активов. Об этом ранее говорил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Это и наши обязательства по бумагам, по дивидендам, те, что составляют обязательства наши перед иностранными контрагентами из недружественных стран. Они все находятся в заморозке, цифры немаленькие, доходы от использования этих средств существенные и также могут быть использованы, если будет принято решение недружественных наших партнёров», — подчёркивал Силуанов в эфире канала «Россия 24».

Примечательно, что даже если Запад в конечном итоге решится конфисковать заблокированные деньги России, это никак не повлияет на финансовую стабильность внутри страны. Так, по словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, Москва уже достаточно долгое время не может пользоваться замороженной частью валютных запасов, однако ей хватает имеющихся средств.

«Мы долгие годы занимались диверсификацией золотовалютных резервов. Доступных нам резервов, которые не подвержены влиянию санкций, у нас достаточно для того, чтобы купировать риски финансовой стабильности, если они возникнут. Сейчас таких рисков нет», — отмечала Набиуллина.

Между тем, по мнению Александра Абрамова, в ближайшее время американские власти вряд ли решатся на конфискацию российских активов и, вероятно, пойдут на этот шаг только в случае дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Причём, как полагает эксперт, подобное решение станет опасным прецедентом и заставит ряд государств задуматься о целесообразности хранения своих резервов в США и Европе. Эту же позицию разделяет и Сергей Суверов.

«В принципе вся эта история вокруг блокировки и обсуждаемой конфискации наших денег уже сейчас наносит ущерб международному имиджу США. Китай, например, активно выводит деньги из американских долговых бумаг, а в мировой экономике усиливается дедолларизация. В результате всё больше стран будут отказываться от доллара в качестве средства платежа», — заключил Суверов.