«Эта победа нужна и нам»: приехавший в Белгород из Гаити волонтёр СВО пытается получить убежище в России

В Белгороде студент из Гаити, помогающий российским военнослужащим на СВО, борется за право получить в России временное убежище. Рамсес Марселлин переехал из Гаити в Белгород четыре года назад, чтобы получить образование. В России он освоил русский язык, встретил любимую женщину, а после начала СВО стал волонтёром: собирает для военнослужащих необходимые вещи и экипировку, передаёт подарки и письма. История гаитянина, который обрёл в России новый дом, — в материале RT.

«Большинство молодых ребят из моей страны стремятся уехать в США, Канаду и Францию. У меня тоже была такая возможность, но я этого не хотел», — рассказывает Марк Рамсес Марселлин.

Он родился и вырос в Гаити, отучился в местном университете по специальности «международные отношения». К концу обучения в вузе Рамсес понял, что хочет продолжить учёбу в другой стране, потому что условия жизни на родине становились всё хуже.

Рамсес вспоминает, что ещё во время учёбы в вузе про Россию он слышал мало хорошего, но, несмотря на это, переехать хотел либо сюда, либо в Китай.

«[В вузе] нам говорили, что Россия — это мафия, это водка и расизм. Но поскольку я следил за международной обстановкой, то понимал, что политика России мне близка. А как раз из-за политики бывших колониальных стран — США, Канады, Франции — в Гаити и других бывших колониях сейчас глубочайший кризис», — рассуждает Рамсес.

По его словам, когда он сообщил родным, что хочет поехать учиться в Россию, его мать поначалу отказалась помогать финансово. Зато откликнулся крёстный отец Рамсеса, который жил в Штатах.

Благодаря его помощи молодому человеку, которому тогда было 27 лет, удалось собрать нужную сумму, подать необходимые документы и в марте 2020 года через Кубу приехать в Россию.

Учиться и влюбиться в России

У Рамсеса было шесть месяцев, чтобы самому выучить русский язык и поступить на подготовительный курс для иностранных студентов.

«Хотя уже начинался локдаун из-за коронавируса, я всё равно старался как можно чаще выходить на улицу и просто разговаривать с незнакомыми людьми, чтобы практиковать русский. Я всегда хотел узнать, что чувствует человек, который переехал в другую страну. Так вот в Белгороде я чувствую себя как артист: ко мне часто подходили и подходят, чтоб спросить, откуда я приехал, чтобы сделать фотографии. В прошлом месяце мне написал в соцсетях человек: «Привет, братишка, как дела?» Я ответил, что не помню его. А он рассказал, что мы и не знакомы, но он видел меня на фотографии с его другом, с которым я тоже общаюсь. Честно говоря, мне это внимание приятно», — улыбается Рамсес.

Марк Рамсес Марселлин вместе с мамой на выпускном в Гаити

© Фото из личного архива

В августе 2022 года он поступил в Белгородский государственный национальный исследовательский университет и стал учиться на политолога.

Кроме него, в группе были ещё два иностранца, всё обучение проходило на русском языке. По словам Марселлина, русские ребята старались помогать своим иностранным одногруппникам в учёбе, которая давалась достаточно тяжело.

«Перед моим переездом в Россию больше всего меня пугали тем, что здесь якобы много расистов, которые ненавидят чёрных. Но за всё время я ни разу с этим не столкнулся», — говорит мужчина.

В 2021 году Рамсес влюбился в русскую женщину, белгородку по имени Жанна. Его внимание привлекла её фотография в соцсетях. После переписки они встретились в Белгороде.

«Мы встретились несколько раз, и я быстро понял, что она мой человек, я в ней увидел себя. Она очень добрая и всегда помогает людям вокруг», — рассказал Рамсес.

«Мне запомнился один солдат»

Когда в феврале 2022 года началась специальная военная операция, Марселлин растерялся и не знал, что делать, признаётся он. А вот его девушка Жанна быстро сориентировалась и начала собирать для фронта гуманитарную помощь.

«Однажды я заговорил с Жанной о том, почему она тратит столько времени на это, а она вдруг заплакала, сказала, что не знает, как ещё помочь нашим солдатам. И тогда я включился и тоже стал волонтёром, потому что для неё это было важно», — вспоминает собеседник.

Рамсес Марселлин собирает гуманитарную помощь для российской армии с весны 2022 года

© Фото из личного архива

Весной 2022 года Рамсес вместе с Жанной поехали к границе, чтобы передать военнослужащим вещи и подарки из тыла, собранные для них жителями Белгорода и других городов. По словам мужчины, встреча с военными изменила его отношение к волонтёрству.

«Мне запомнился один солдат лет 19—20, который сказал: «Мой дедушка был военным, папа тоже был военным. Сейчас пришло моё время защищать Родину». Я тогда даже заплакал, а он очень удивился этому. В Гаити мужчины 30—50 лет разворовывают страну, а тут 19-летний мальчик, который должен поступить в институт, заработать первые деньги, путешествовать и веселиться, говорит про Родину. Для меня очень важно, что у вас здесь, в России, есть такие патриоты. Если бы у нас были все такими же, как этот парень, то в Гаити всё было бы хорошо…» — рассказал Рамсес.

Сейчас у Марселлина есть благодарственные письма от российских войсковых частей за «неравнодушное отношение к проблемам участников СВО, любовь к России и её поддержку». В мае этого года благодарность волонтёру из Гаити объявило Духовное управление мусульман Волгоградской области.

«В вашем лице военнослужащие увидели искреннюю доброту, отзывчивость и почувствовали поддержку настоящего патриота нашей Родины», — говорится в официальном письме.

Благодарственные письма на имя Марка Рамсеса Марселлина за помощь российским военнослужащим.

© Фото из личного архива

Сам Рамсес считает, что победное завершение СВО нужно не только России, но и другим странам, в том числе его родной республике.

«После общения с российскими военными я стал больше анализировать, узнавать, почему вообще СВО началась. И теперь я понимаю, что эта спецоперация наша — не только российская, но и гаитянская, африканская, даже латиноамериканская. Почему? Потому что эти страны много лет находятся под контролем западных государств, в том числе США. Они привезли нам оружие, наркотики, развязывают внутренние конфликты. И когда Россия победит, это изменит мир, сто процентов. Поэтому я и говорю, что эта победа нужна и нам», — рассуждает собеседник RT.

«Уезжать отсюда я не хочу»

В марте 2022 года Рамсеса отчислили из Белгородского университета за неуспеваемость. По словам самого Марселлина, он действительно не сдал экзамен, но ему удалось договориться с преподавателем о пересдаче. Однако в это же время его мать из-за международных санкций, введённых против России, не смогла перевести ему из Гаити деньги для оплаты обучения. Именно из-за невозможности оплатить семестр в университете руководство приняло решение об отчислении, утверждает он.

Спустя полгода, в августе, у бывшего студента истекла учебная виза. За год до этого в Гаити расстреляли президента, в стране началась анархия и до сих пор большую часть территории фактически контролируют криминальные группировки. Из-за опасной обстановки и угрозы жизни Марселлин не стал возвращаться в родную республику. К тому же резко подскочили цены на перелёты до Кубы, через которую ему нужно будет лететь на Гаити.

В апреле прошлого года Рамсес обратился в Управление по вопросам миграции УМВД России по Белгородской области с заявлением о предоставлении временного убежища на территории РФ. Однако мужчина получил ответ, что законных оснований для предоставления статуса беженца для него нет.

RT также направил запрос в МВД России с просьбой рассмотреть обращение Рамсеса Марселлина.

Во время учёбы в Белгородском госуниверситете

© Фото из личного архива

Рамсес говорит, что из близких родственников в Гаити у него осталась только мать, которая живёт в деревне, где для неё относительно безопасно. В этом году отчим Марселлина, который живёт в Канаде, предлагал ему переехать из России.

«Этот человек мне близок, в детстве я называл его папой. У него есть канадский паспорт, и он предлагал мне помочь с документами, переехать к нему. Я отказался, сказал: «Помоги с этим маме, а мне это не нужно», — говорит мужчина.

Он надеется, что ему удастся легально остаться в России, а в будущем стать её гражданином. Рамсес хотел бы со временем восстановиться в университете, закончить образование и работать в области политологии и международных отношений.

Своей малой родиной он называет Белгород, и именно в этом городе Рамсес хотел бы жить.

«Я был в других городах, но для меня Белгород — самый красивый, здесь я чувствую себя лучше всего. В других городах никто меня особо не знает и не хочет знать, откуда я. Мне нравится, что в Белгороде много добрых и отзывчивых людей, которые друг другу помогают, — улыбается Рамсес. — Больно от того, что город постоянно обстреливают ВСУ. Но уезжать отсюда я не хочу».