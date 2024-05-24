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«СТРАНА.ua»: на Украине предложили ограничить денежные переводы между физлицами

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Денежные переводы между физлицами на Украине предложили ограничить суммой 100 тыс. гривен в месяц.

Об этом пишет «СТРАНА.ua», передаёт ТАСС.

«Рассматриваем возможность внедрить рамки для исходящих P2P-переводов со счетов физлиц в 100 тыс. гривен в месяц и ограничить количество таких переводов тридцатью в течение месяца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нововведение планируют внедрить в течение месяца.

Ранее на Украине предложили ввести налог на бездетность.

Также глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что Владимир Зеленский превратил Украину в «обезумевшего бешеного монстра, пожирающего своих граждан».

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