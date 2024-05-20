Медведчук: Зеленский превратил Украину в монстра, пожирающего своих граждан
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«Сегодня украинцы ненавидят преступный режим Зеленского и уже не считают его законным», — написал Медведчук в своей колонке для медиаплатформы «Смотрим».
По его мнению, виновата в этом сама власть, которая «ошалела от безнаказанности и потеряла всякий контроль над собой».
Он также подчеркнул, что на сегодняшний день никто на Украине не может чувствовать себя в безопасности из-за преступного режима.
«Зеленский превратил государство в обезумевшего бешеного монстра, пожирающего своих граждан», — написал он.
Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что граждане Украины не готовы гибнуть за режим Владимира Зеленского, поэтому массово уезжают из страны.