Сенатор Ковитиди заявила, что украинцы не готовы гибнуть за Зеленского
- AFP
- © UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
Об этом в беседе с РИА Новости сказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
«Закон Зеленского «об усилении мобилизации на Украине» ускорил массовое бегство из страны», — подчеркнула собеседница агентства.
Ковитиди отметила, что киевский режим не имеет морального права обвинять людей в стремлении покинуть Украину, так как власти своими действиями сами вынудили граждан стать эмигрантами.
Ранее на Украине сотрудники территориального центра комплектования, исполняющего функции военкомата, получили право вручать повестки круглосуточно.