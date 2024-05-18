RT в Telegram
Подпишись

Сенатор Ковитиди заявила, что украинцы не готовы гибнуть за Зеленского

Короткая ссылка
Граждане Украины не готовы гибнуть за режим Владимира Зеленского, поэтому массово уезжают из страны.
Сенатор Ковитиди заявила, что украинцы не готовы гибнуть за Зеленского
  • AFP
  • © UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Об этом в беседе с РИА Новости сказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Закон Зеленского «об усилении мобилизации на Украине» ускорил массовое бегство из страны», — подчеркнула собеседница агентства.

Ковитиди отметила, что киевский режим не имеет морального права обвинять людей в стремлении покинуть Украину, так как власти своими действиями сами вынудили граждан стать эмигрантами.

Ранее на Украине сотрудники территориального центра комплектования, исполняющего функции военкомата, получили право вручать повестки круглосуточно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить