Украинский парламентарий Сергей Гривко предложил ввести налог на бездетность для граждан по аналогии с тем, что был до распада СССР, заявил его коллега Даниил Гетманцев.

«Гривко зарегистрировал свой резонансный законопроект, которым стремится улучшить нашу демографию таким противоречивым способом, как налогообложение бездетных», — написал Гетманцев в Telegram.

При этом, по его словам, такой документ в стране вряд ли примут.

По данным украинского издания «СТРАНА.ua», «демографический сбор» предлагается обязать платить всех украинцев в возрасте от 21 года до 58 лет до проведения демографической реформы.

Для бездетных налог составит 1,5%, для родителей одного ребёнка — 1% и 0,5% для тех, у кого в семье двое детей.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что украинская нация, вероятно, уже «мертва».

Директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова отметила, что Украину ждёт демографическая катастрофа в ближайшие десять лет, а население в 2033 году составит от 26 млн до 35 млн человек.