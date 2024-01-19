Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская нация, вероятно, уже «мертва».

По его словам, миллионы украинцев покинули страну и никогда не вернутся обратно.

«На самом деле украинская нация, вероятно, мертва», — написал Макгрегор в соцсети X.

Ранее на Украине признали, что около половины уехавших граждан не вернутся в страну.

Также директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова заявила, что Украину ждёт демографическая катастрофа в ближайшие десять лет, а население в 2033 году составит от 26 до 35 млн.