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Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: украинская нация уже мертва

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская нация, вероятно, уже «мертва».

По его словам, миллионы украинцев покинули страну и никогда не вернутся обратно.

«На самом деле украинская нация, вероятно, мертва», — написал Макгрегор в соцсети X

Ранее на Украине признали, что около половины уехавших граждан не вернутся в страну.

Также директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова заявила, что Украину ждёт демографическая катастрофа в ближайшие десять лет, а население в 2033 году составит от 26 до 35 млн.

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