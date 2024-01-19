Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: украинская нация уже мертва
По его словам, миллионы украинцев покинули страну и никогда не вернутся обратно.
«На самом деле украинская нация, вероятно, мертва», — написал Макгрегор в соцсети X.
Ранее на Украине признали, что около половины уехавших граждан не вернутся в страну.
Также директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова заявила, что Украину ждёт демографическая катастрофа в ближайшие десять лет, а население в 2033 году составит от 26 до 35 млн.