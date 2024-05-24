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Трамп отказался проводить сидячие дебаты с Байденом

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Выдвигающийся в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что отказался проводить «сидячие» дебаты с действующим главой государства Джо Байденом.

«Сегодня они сказали: мы хотим поставить столы, чтобы вы сели. Я сказал, я не хочу садиться. Мы будем стоять на дебатах», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что его дебаты с Байденом должны длиться два часа.

Кроме того, он потребовал проверить Байдена на наркотики перед дебатами.

Также американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший должен принять участие в предвыборных дебатах, которые предполагается провести между Байденом и Трампом.

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