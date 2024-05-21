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Маск: Кеннеди-младший должен принять участие в предвыборных дебатах в США

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Американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший должен принять участие в предвыборных дебатах, которые предполагается провести между действующим президентом Джо Байденом и экс-главой государства Дональдом Трампом.

Об этом, как информирует РИА Новости, Маск написал в ответ на публикацию Кеннеди со ссылкой на опрос Harvard CAPS и Harris.

Согласно нему, по данным агентства, 71% американских избирателей хотели бы видеть на дебатах сторонних и независимых кандидатов.

«Вы должны участвовать в дебатах», — сказал Маск.

Ранее Трамп заявил, что потребует проверить Байдена на наркотики перед дебатами.

Также Трамп заявил, что его дебаты с Байденом должны длиться два часа.

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