Маск: Кеннеди-младший должен принять участие в предвыборных дебатах в США
Об этом, как информирует РИА Новости, Маск написал в ответ на публикацию Кеннеди со ссылкой на опрос Harvard CAPS и Harris.
Согласно нему, по данным агентства, 71% американских избирателей хотели бы видеть на дебатах сторонних и независимых кандидатов.
«Вы должны участвовать в дебатах», — сказал Маск.
Ранее Трамп заявил, что потребует проверить Байдена на наркотики перед дебатами.
Также Трамп заявил, что его дебаты с Байденом должны длиться два часа.