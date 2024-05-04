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Акция «Бессмертный полк» прошла в аргентинских городах

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Акция «Бессмертный полк» состоялась в нескольких городах Аргентины.
Акция «Бессмертный полк» прошла в аргентинских городах
  • Gettyimages.ru

Об этом ТАСС сообщила председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Аргентине Сильвана Ярмолюк.

По её словам, шествие состоялось в Буэнос-Айресе, Паране, Мар-дель-Плате, Росарио. Позже «Бессмертный полк» пройдёт в городах Обера, Комодоро-Ривадавия, Барилоче.

В 2024 году примерно половину участников акции составили аргентинцы.

«Нам никто не пытался помешать. Мы спокойно прошли под музыку военных лет», — сказала Ярмолюк.

Ранее 60 стран направили запросы на очное проведение «Бессмертного полка».

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