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Покер Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Вулверхэмптон» в АПЛ

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«Манчестер Сити» победил «Вулверхэмптон» в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
Покер Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Вулверхэмптон» в АПЛ
  • AP
  • © Dave Thompson

Встреча завершилась со счётом 5:1.

Четыре гола «Сити» забил Эрлинг Холанд (12-я, 35-я, 45+3, 54-я минуты). Ещё один гол на счету Хулиана Альвареса (85-я). У «Вулверхэмптона» отличился Хи Чхан Хван (53-я).

«Ман Сити» набрал 82 очка и продолжает располагаться на второй строчке турнирной таблицы. В активе «Вулверхэмптона» 46 очков и 11-я позиция.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» победил «Борнмут» и продолжает лидировать в таблице АПЛ.

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