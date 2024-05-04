Покер Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Вулверхэмптон» в АПЛ

«Манчестер Сити» победил «Вулверхэмптон» в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 5:1.

Четыре гола «Сити» забил Эрлинг Холанд (12-я, 35-я, 45+3, 54-я минуты). Ещё один гол на счету Хулиана Альвареса (85-я). У «Вулверхэмптона» отличился Хи Чхан Хван (53-я).

«Ман Сити» набрал 82 очка и продолжает располагаться на второй строчке турнирной таблицы. В активе «Вулверхэмптона» 46 очков и 11-я позиция.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» победил «Борнмут» и продолжает лидировать в таблице АПЛ.