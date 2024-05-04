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Винер сравнила Кубок сильнейших с чемпионатом мира по художественной гимнастике

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что московский Кубок сильнейших по уровню мастерства участниц превзошёл чемпионаты мира.
Винер сравнила Кубок сильнейших с чемпионатом мира по художественной гимнастике
  • РИА Новости

«Я думаю, что здесь проходил чемпионат мира. Потому что эти дети, они без всяких обиняков... они сильнейшие. Они делают великолепные программы, у них интересные музыкальные композиции, у них нет согнутых рук при приёме предметов», — приводит слова Винер ТАСС.

В июле FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Винер позднее сообщила, что считает невозможным участие россиян в турнирах на условиях FIG.

Ранее Крамаренко заявила, что скучает по международным стартам.

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