Винер сравнила Кубок сильнейших с чемпионатом мира по художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что московский Кубок сильнейших по уровню мастерства участниц превзошёл чемпионаты мира.

«Я думаю, что здесь проходил чемпионат мира. Потому что эти дети, они без всяких обиняков... они сильнейшие. Они делают великолепные программы, у них интересные музыкальные композиции, у них нет согнутых рук при приёме предметов», — приводит слова Винер ТАСС.

В июле FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Винер позднее сообщила, что считает невозможным участие россиян в турнирах на условиях FIG.

Ранее Крамаренко заявила, что скучает по международным стартам.