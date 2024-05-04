Винер сравнила Кубок сильнейших с чемпионатом мира по художественной гимнастике
- РИА Новости
«Я думаю, что здесь проходил чемпионат мира. Потому что эти дети, они без всяких обиняков... они сильнейшие. Они делают великолепные программы, у них интересные музыкальные композиции, у них нет согнутых рук при приёме предметов», — приводит слова Винер ТАСС.
В июле FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.
Винер позднее сообщила, что считает невозможным участие россиян в турнирах на условиях FIG.
Ранее Крамаренко заявила, что скучает по международным стартам.