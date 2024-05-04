Гимнастка Крамаренко заявила, что скучает по международным стартам

Российская гимнастка Лала Крамаренко рассказала, что скучает по международным стартам.

«Конечно, мы очень скучаем, нам очень хочется выйти на международную арену, но у нас и здесь очень много соревнований», — приводит слова Крамаренко ТАСС.

Она отметила, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер устраивает турниры и у россиян есть мотивация продолжать тренироваться и выступать.

В июле FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Винер позднее сообщила, что считает невозможным участие россиян в турнирах на условиях FIG.

Ранее Винер заявила, что в сборной России по художественной гимнастике все девочки — патриоты.