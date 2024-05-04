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Гимнастка Крамаренко заявила, что скучает по международным стартам

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Российская гимнастка Лала Крамаренко рассказала, что скучает по международным стартам.
Гимнастка Крамаренко заявила, что скучает по международным стартам
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Конечно, мы очень скучаем, нам очень хочется выйти на международную арену, но у нас и здесь очень много соревнований», — приводит слова Крамаренко ТАСС.

Она отметила, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер устраивает турниры и у россиян есть мотивация продолжать тренироваться и выступать.

В июле FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Винер позднее сообщила, что считает невозможным участие россиян в турнирах на условиях FIG.

Ранее Винер заявила, что в сборной России по художественной гимнастике все девочки — патриоты.

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