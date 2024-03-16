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Винер: в сборной России по художественной гимнастике все девочки — патриоты

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала о патриотичном воспитании членов сборной России, которые откажутся выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Винер: в сборной России по художественной гимнастике все девочки — патриоты
  • РИА Новости

«У нас в сборной все девочки — патриоты, и мы не будем выступать под белым полотном. Наши дети привыкли к российскому триколору на трибунах, к скандированию «Россия!», и самая популярная песня на всех чемпионатах мира — это гимн России, потому что играет минимум в восьми из девяти награждений», — заявила Винер ТАСС.

В июле FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее Винер высказалась об условиях допуска российских спортсменов на Паралимпиаду-2024.

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