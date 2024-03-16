Винер: в сборной России по художественной гимнастике все девочки — патриоты
- РИА Новости
«У нас в сборной все девочки — патриоты, и мы не будем выступать под белым полотном. Наши дети привыкли к российскому триколору на трибунах, к скандированию «Россия!», и самая популярная песня на всех чемпионатах мира — это гимн России, потому что играет минимум в восьми из девяти награждений», — заявила Винер ТАСС.
В июле FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.
Ранее Винер высказалась об условиях допуска российских спортсменов на Паралимпиаду-2024.