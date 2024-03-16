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Винер: невозможно говорить без содрогания об условиях допуска россиян на Паралимпиаду

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась об условиях допуска российских спортсменов на Паралимпиаду-2024.
Винер: невозможно говорить без содрогания об условиях допуска россиян на Паралимпиаду
  • РИА Новости

«Паралимпийцы — люди, которые в два раза больше преодолевают себя для того, чтобы быть спортсменами, быть в строю, тренироваться и выступать. И их так унижают. Это невозможно, я даже не могу говорить об этом без содрогания», — цитирует Винер ТАСС.

6 марта стало известно, что российских паралимпийцев не допустят на церемонию открытия в Париже. Спортсмены будут выступать на Играх в нейтральном статусе и не смогут принять участие в церемониях открытия и закрытия турнира.

Летние Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже.

Ранее президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) согласовал цвета экипировки сборной страны, в которых та может выступить на летней Паралимпиаде 2024 года в Париже.

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