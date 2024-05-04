Генерал Гомар: Франция сейчас не готова участвовать в украинском конфликте

Франция сейчас не готова участвовать в украинском конфликте, потому что у неё нет запасов вооружения, считает французский генерал Кристоф Гомар, кандидат на выборах в Европарламент от республиканцев.

Комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских войск на Украину, Гомар в интервью Boulevard Voltaire отметил, что глава государства много говорит, но мало делает.

Генерал подчеркнул, что не было ни малейшей попытки укрепить оборону страны: согласно последней военной программе, рассчитанной до 2030 года, в армии сократится число танков и истребителей Rafale.

При этом в случае введения военной экономики Франции придётся гораздо больше тратить на оборону и создать запасы вооружения, которых сейчас нет. Сейчас Франция едва производит 3 тыс. снарядов в месяц, хотя на Украине такой объём уходит за день, отметил военный.

Подробнее — в переводе материала ИноТВ.

В беседе с журналом The Economist Макрон выразил мнение, что страны Европейского союза «слишком много сомневались», определяя свои дальнейшие шаги относительно Украины. Он вновь заявил, что не исключает возможность отправки военнослужащих на Украину. По словам Макрона, Франция получила бы легитимные основания обсудить отправку войск, если бы со стороны Киева поступил соответствующий запрос.

В Кремле считают опасным заявление президента Франции.

Также итальянский министр обороны Гвидо Крозетто отметил, что он не понимает, зачем французский президент ведёт себя подобным образом.