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В центре Тбилиси собрались участники акции протеста

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В центре Тбилиси собралась толпа участников акции протеста против принятия закона об иностранных агентах, демонстранты полностью заняли часть проспекта Руставели перед зданием законодательного собрания.

Также участники акции собрались на перекрёстке между парламентом и храмом Кашвети, где люди встречают Пасху.

Как сообщает РИА Новости, митинг проходит мирно, конфликтов с дежурящими сотрудниками правоохранительных органов не возникает.

Ранее немецкий депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель призвала лишить Грузию статуса кандидата на вступление в Евросоюз в связи с тем, что полиция оказывает сопротивление участникам акции протеста, выступающим против принятия закона об иноагентах в республике.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что критика со стороны западных стран грузинского законопроекта об иностранных агентах не заставит власти пересмотреть его.

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