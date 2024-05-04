В центре Тбилиси собрались участники акции протеста
Также участники акции собрались на перекрёстке между парламентом и храмом Кашвети, где люди встречают Пасху.
Как сообщает РИА Новости, митинг проходит мирно, конфликтов с дежурящими сотрудниками правоохранительных органов не возникает.
Ранее немецкий депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель призвала лишить Грузию статуса кандидата на вступление в Евросоюз в связи с тем, что полиция оказывает сопротивление участникам акции протеста, выступающим против принятия закона об иноагентах в республике.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что критика со стороны западных стран грузинского законопроекта об иностранных агентах не заставит власти пересмотреть его.