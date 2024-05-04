RT в Telegram
Подпишись

Сафонов — о поражении от «Ахмата»: вопросы по самоотдаче к ребятам есть

Короткая ссылка
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал поражение от «Ахмата» в матче 27-го тура РПЛ.
Сафонов — о поражении от «Ахмата»: вопросы по самоотдаче к ребятам есть
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Тяжело сказать, почему проиграли. Можно сказать банально, не забили, тяжело было взламывать. Проблема сегодня кроется глубже. Вопросы по самоотдаче к ребятам есть, но остаются математические шансы на чемпионство», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ахмата».

В активе «Краснодара» 50 очков и вторая позиция в турнирной таблице.

Ранее Константин Генич высказался о возможном чемпионстве «Краснодара».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить