Сафонов — о поражении от «Ахмата»: вопросы по самоотдаче к ребятам есть
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«Тяжело сказать, почему проиграли. Можно сказать банально, не забили, тяжело было взламывать. Проблема сегодня кроется глубже. Вопросы по самоотдаче к ребятам есть, но остаются математические шансы на чемпионство», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».
Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ахмата».
В активе «Краснодара» 50 очков и вторая позиция в турнирной таблице.
Ранее Константин Генич высказался о возможном чемпионстве «Краснодара».