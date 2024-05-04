Сафонов — о поражении от «Ахмата»: вопросы по самоотдаче к ребятам есть

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал поражение от «Ахмата» в матче 27-го тура РПЛ.

«Тяжело сказать, почему проиграли. Можно сказать банально, не забили, тяжело было взламывать. Проблема сегодня кроется глубже. Вопросы по самоотдаче к ребятам есть, но остаются математические шансы на чемпионство», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ахмата».

В активе «Краснодара» 50 очков и вторая позиция в турнирной таблице.

Ранее Константин Генич высказался о возможном чемпионстве «Краснодара».