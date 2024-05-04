Брат Захаряна: первые два месяца Арсену было очень тяжело в «Реал Сосьедад»

Артур Захарян, брат полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал, как тот адаптировался в клубе из Испании.

«Сначала было очень тяжело, первые два месяца. Он сначала заболел. Но потом адаптировался. Сейчас всё хорошо», — приводит слова Артура «РБ Спорт».

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

В текущем сезоне россиянин провёл за команду 36 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее Марцел Личка высказал мнение, что Захарян провёл удачный сезон за «Реал Сосьедад».