Брат Захаряна: первые два месяца Арсену было очень тяжело в «Реал Сосьедад»
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«Сначала было очень тяжело, первые два месяца. Он сначала заболел. Но потом адаптировался. Сейчас всё хорошо», — приводит слова Артура «РБ Спорт».
Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
В текущем сезоне россиянин провёл за команду 36 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Ранее Марцел Личка высказал мнение, что Захарян провёл удачный сезон за «Реал Сосьедад».