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Военные следователи в ДНР возложили цветы к памятнику жертвам фашизма в Торезе

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Офицеры Главного военного следственного управления СК по объединённой группировке войск возложили в Торезе (ДНР) цветы к памятнику жертвам фашизма.
Военные следователи в ДНР возложили цветы к памятнику жертвам фашизма в Торезе
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir Venediktov

Вместе с офицерами цветы возложили представители администрации города.

«Памятник отреставрирован за счёт неравнодушных сотрудников управления при участии муниципалитета н. п. Торез, помимо реставрации памятника приведена в порядок прилегающая к нему территория, проведено освящение», — сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.

2 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и офицеры ведомства возложили в преддверии праздника Победы цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.

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