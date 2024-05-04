Военные следователи в ДНР возложили цветы к памятнику жертвам фашизма в Торезе

Офицеры Главного военного следственного управления СК по объединённой группировке войск возложили в Торезе (ДНР) цветы к памятнику жертвам фашизма.

Вместе с офицерами цветы возложили представители администрации города.

«Памятник отреставрирован за счёт неравнодушных сотрудников управления при участии муниципалитета н. п. Торез, помимо реставрации памятника приведена в порядок прилегающая к нему территория, проведено освящение», — сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.

2 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и офицеры ведомства возложили в преддверии праздника Победы цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.