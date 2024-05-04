Военные следователи в ДНР возложили цветы к памятнику жертвам фашизма в Торезе
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Вместе с офицерами цветы возложили представители администрации города.
«Памятник отреставрирован за счёт неравнодушных сотрудников управления при участии муниципалитета н. п. Торез, помимо реставрации памятника приведена в порядок прилегающая к нему территория, проведено освящение», — сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.
2 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и офицеры ведомства возложили в преддверии праздника Победы цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.