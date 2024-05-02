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Бастрыкин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и офицеры ведомства возложили в преддверии праздника Победы цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Об этом сообщает СК.
Бастрыкин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
  • © СК РФ

Также в рамках мероприятия, посвящённого памяти героев ВОВ, Александр Бастрыкин дал старт ведомственной эстафете «Вместе — к Победе!».

Как сообщает СК, он передал символ мероприятия — статуэтку с изображением скульптуры «Родина-мать зовёт!» — Герою России Сергею Петрову.

В ходе эстафеты будут представлены достижения регионов страны и вклад их жителей в Великую Победу.

Эстафета стартует в конце мая 2024 года в Ленинградской области. Конечной точкой станет Санкт-Петербург.

Ранее в Крыму началась всероссийская акция «Георгиевская лента».

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