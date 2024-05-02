Бастрыкин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
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Также в рамках мероприятия, посвящённого памяти героев ВОВ, Александр Бастрыкин дал старт ведомственной эстафете «Вместе — к Победе!».
Как сообщает СК, он передал символ мероприятия — статуэтку с изображением скульптуры «Родина-мать зовёт!» — Герою России Сергею Петрову.
В ходе эстафеты будут представлены достижения регионов страны и вклад их жителей в Великую Победу.
Эстафета стартует в конце мая 2024 года в Ленинградской области. Конечной точкой станет Санкт-Петербург.
Ранее в Крыму началась всероссийская акция «Георгиевская лента».