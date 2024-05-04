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«Монако» без Головина победил «Клермон» в чемпионате Франции

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«Монако» победил «Клермон» в матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу.
«Монако» без Головина победил «Клермон» в чемпионате Франции
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Norbert Scanella

Встреча завершилась со счётом 4:1.

Всоставе победителей отличились Такуми Минамино (16-я минута), Бреел Эмболо (37-я) и Виссам Бен Йеддер (57-я и 87-я). Единственный гол «Клермона» забил Мухаммед Чам (34-я).

Российский полузащитник Александр Головин не смог принять участие в матче из-за травмы.

«Монако» набрал 61 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. В активе «Клермона» 25 очков и последняя строчка.

Ранее в «Монако» рассказали о сроках восстановления Головина после травмы.

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