«Монако» без Головина победил «Клермон» в чемпионате Франции

«Монако» победил «Клермон» в матче 32-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча завершилась со счётом 4:1.

Всоставе победителей отличились Такуми Минамино (16-я минута), Бреел Эмболо (37-я) и Виссам Бен Йеддер (57-я и 87-я). Единственный гол «Клермона» забил Мухаммед Чам (34-я).

Российский полузащитник Александр Головин не смог принять участие в матче из-за травмы.

«Монако» набрал 61 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. В активе «Клермона» 25 очков и последняя строчка.

Ранее в «Монако» рассказали о сроках восстановления Головина после травмы.