Матыцин: федерация спортивной борьбы показывает пример, как нужно отстаивать спортивные интересы России
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«Спасибо за уверенную позицию, за отстаивание интересов отечественной борьбы на мировой арене, пример того, как надо сегодня принимать решения и с уважением относиться к великим традициям отечественного спорта», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Он также пожелал россиянам завоевать максимальное количество лицензий на Олимпийские игры и с честью доказать, что Россия — страна-победительница.
Ранее Матыцин ответил Губерниеву, который назвал Россию неспортивной страной.