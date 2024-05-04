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Матыцин: федерация спортивной борьбы показывает пример, как нужно отстаивать спортивные интересы России

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что работа Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) является примером того, как нужно отстаивать интересы страны на мировой арене.
Матыцин: федерация спортивной борьбы показывает пример, как нужно отстаивать спортивные интересы России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Спасибо за уверенную позицию, за отстаивание интересов отечественной борьбы на мировой арене, пример того, как надо сегодня принимать решения и с уважением относиться к великим традициям отечественного спорта», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он также пожелал россиянам завоевать максимальное количество лицензий на Олимпийские игры и с честью доказать, что Россия — страна-победительница.

Ранее Матыцин ответил Губерниеву, который назвал Россию неспортивной страной.

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