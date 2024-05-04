Матыцин: федерация спортивной борьбы показывает пример, как нужно отстаивать спортивные интересы России

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что работа Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) является примером того, как нужно отстаивать интересы страны на мировой арене.

«Спасибо за уверенную позицию, за отстаивание интересов отечественной борьбы на мировой арене, пример того, как надо сегодня принимать решения и с уважением относиться к великим традициям отечественного спорта», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он также пожелал россиянам завоевать максимальное количество лицензий на Олимпийские игры и с честью доказать, что Россия — страна-победительница.

Ранее Матыцин ответил Губерниеву, который назвал Россию неспортивной страной.