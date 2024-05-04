Шор: в аэропорту Кишинёва безосновательно проверяют пассажиров из России
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«Людей, прибывающих из Москвы, задерживают, изымают деньги, грабят и не пускают домой», — рассказал ТАСС оппозиционный политик.
По словам Шора, никому из тех, «над кем издевались и продолжают издеваться в аэропорту», не предъявили законных требований. Если раньше проверкам подвергались люди, причастные к политике, то теперь «вообще без разбора гребут всех», добавил оппозиционер.
Депутат парламента Молдовы Ирина Лозован ранее назвала удержания людей в аэропорту в Кишинёве проявлением диктатуры.