Шор: в аэропорту Кишинёва безосновательно проверяют пассажиров из России

В аэропорту Кишинёва силовики без всяких на то оснований проводят проверки пассажиров из России, сообщил лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор.

«Людей, прибывающих из Москвы, задерживают, изымают деньги, грабят и не пускают домой», — рассказал ТАСС оппозиционный политик.

По словам Шора, никому из тех, «над кем издевались и продолжают издеваться в аэропорту», не предъявили законных требований. Если раньше проверкам подвергались люди, причастные к политике, то теперь «вообще без разбора гребут всех», добавил оппозиционер.

Депутат парламента Молдовы Ирина Лозован ранее назвала удержания людей в аэропорту в Кишинёве проявлением диктатуры.