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FT: второй президентский срок Трампа положит конец доминированию Запада в мире

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Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США ознаменует конец доминирования Запада на мировой арене, Европе следует быть готовой к этому, пишет газета Financial Times.
FT: второй президентский срок Трампа положит конец доминированию Запада в мире
  • AP
  • © Curtis Means

Такая оценка перспектив Запада связана с заявлениями, которые Трамп делает в отношении как Евросоюза, так и НАТО.

«Серьёзная реальность заключается в том, что второй срок Трампа, скорее всего, ознаменует конец Запада как организующей идеи на мировой арене», — пишет издание.

По мнению журналистов, это была бы «отличная новость» для президента России Владимира Путина и «ужасная для Украины».

В апреле Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждёт возможности «спасти цивилизацию» и восстановить господство консерватизма.

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