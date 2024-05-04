Плющенко: многие восприняли моё решение о работе тренером так, будто я пришёл поиграться
- РИА Новости
«Моё решение о тренерской деятельности было осознанным. Но многие восприняли это так, будто я пришёл поиграться в тренера, отнеслись к моей деятельности скептически. Но это была ошибка людей, которые, видимо, моё решение примеряли на себя», — приводит слова Плющенко журнал «Фигурист».
Евгений — владелец «Академии Плющенко».
Напомним, что он привёл российскую фигуристку Александру Трусову к бронзовой медали чемпионата мира 2021 года в Стокгольме. Под его руководством также тренируется серебряный призёр чемпионата страны Софья Муравьёва.
Ранее Плющенко высказался о принципе работы своей школы.