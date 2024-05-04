Плющенко: многие восприняли моё решение о работе тренером так, будто я пришёл поиграться

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что его решение о начале тренерской карьеры было осознанным.

«Моё решение о тренерской деятельности было осознанным. Но многие восприняли это так, будто я пришёл поиграться в тренера, отнеслись к моей деятельности скептически. Но это была ошибка людей, которые, видимо, моё решение примеряли на себя», — приводит слова Плющенко журнал «Фигурист».

Евгений — владелец «Академии Плющенко».

Напомним, что он привёл российскую фигуристку Александру Трусову к бронзовой медали чемпионата мира 2021 года в Стокгольме. Под его руководством также тренируется серебряный призёр чемпионата страны Софья Муравьёва.

Ранее Плющенко высказался о принципе работы своей школы.