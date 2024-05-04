Плющенко: принцип работы нашей школы — насилие и жестокость запрещены
- РИА Новости
«Главный принцип работы — насилие или жестокость в отношении детей запрещены. Я против всякого рода щипания детей, ну а чтобы бить детей, то это недопустимо. Никто не имеет права материть детей, ругаться на них», — цитирует Плющенко журнал «Фигурист».
Он добавил, что иногда можно эмоционально что-то сказать ребёнку, но не со злобой.
Напомним, что тренер привёл российскую фигуристку Александру Трусову к бронзовой медали чемпионата мира 2021 года в Стокгольме (Швеция).
Ранее Плющенко заявил, что фигурное катание без России вернулось в 1998—2000 годы.