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Плющенко заявил, что фигурное катание без России вернулось в 1998—2000 годы

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Олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что фигурное катание без России вернулось в 1998—2000 годы.
Плющенко заявил, что фигурное катание без России вернулось в 1998—2000 годы
  • Gettyimages.ru
  • © w-ings

«Девочки не прыгают четвертные прыжки, не прыгают сложные вещи. Международное фигурное катание вернулось в прошлое, в 1998—2000 годы. Приятно выступать с сильными. А они это потеряли», — приводит слова Плющенко «Аргументы и Факты».

9 октября Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

Ранее Никита Кацалапов рассказал об отношении иностранных спортсменов к отстранению россиян.

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