Кацалапов: иностранные фигуристы нас ждут, говорят, без нас пусто

Двукратный олимпийский чемпион в командном турнире Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал об отношении иностранных спортсменов к отстранению россиян.

«На Олимпиаде ребята из Америки, с которыми мы всю жизнь прекрасно общались, вставали и уходили с трибун. Может, был какой‑то приказ. И ребята с Украины руку не жали, отворачивались. Переживём. Сейчас мы интересовались, как к нам относятся. Так вот, все нас ждут, говорят, что без нас пусто», — приводит слова Кацалапова «Матч ТВ».

9 октября Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Фигуристы выиграли чемпионат Европы, а также завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине в индивидуальном турнире.

Ранее сообщалось, что Матыцин считает, что Россия не должна бойкотировать Олимпийские игры в Париже.