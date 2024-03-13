Кацалапов: иностранные фигуристы нас ждут, говорят, без нас пусто
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«На Олимпиаде ребята из Америки, с которыми мы всю жизнь прекрасно общались, вставали и уходили с трибун. Может, был какой‑то приказ. И ребята с Украины руку не жали, отворачивались. Переживём. Сейчас мы интересовались, как к нам относятся. Так вот, все нас ждут, говорят, что без нас пусто», — приводит слова Кацалапова «Матч ТВ».
9 октября Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Фигуристы выиграли чемпионат Европы, а также завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине в индивидуальном турнире.
Ранее сообщалось, что Матыцин считает, что Россия не должна бойкотировать Олимпийские игры в Париже.