RT в Telegram
Подпишись

Кацалапов: иностранные фигуристы нас ждут, говорят, без нас пусто

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион в командном турнире Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал об отношении иностранных спортсменов к отстранению россиян.
Кацалапов: иностранные фигуристы нас ждут, говорят, без нас пусто
  • Gettyimages.ru

«На Олимпиаде ребята из Америки, с которыми мы всю жизнь прекрасно общались, вставали и уходили с трибун. Может, был какой‑то приказ. И ребята с Украины руку не жали, отворачивались. Переживём. Сейчас мы интересовались, как к нам относятся. Так вот, все нас ждут, говорят, что без нас пусто», — приводит слова Кацалапова «Матч ТВ».

9 октября Международный союз конькобежцев оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

Фигуристы выиграли чемпионат Европы, а также завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине в индивидуальном турнире.

Ранее сообщалось, что Матыцин считает, что Россия не должна бойкотировать Олимпийские игры в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить