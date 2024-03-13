Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что Россия не должна бойкотировать Олимпийские игры в Париже.

«Мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать это движение. Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях», — приводит слова Матыцина ТАСС.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Минспорт скоро представит рекомендации по участию россиян в Олимпиаде.