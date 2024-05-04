Карасин: уничтожение русских в Донбассе могло стать причиной розыска Зеленского
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«Я думаю, что те решения, которые принимал лидер нынешнего киевского руководства, направленные на уничтожение наших людей, близких нам русских, украинцев в Донбассе... Всё это взывает к тому, что нужен какой-то адекватный международно-правовой ответ человеку, который возглавляет эту хунту людей», — сказал парламентарий в беседе с «Лентой.Ру».
Сенатор добавил, что Зеленский заслуживает того, чтобы внимательно присмотреться к тому, какие преступления он совершил.
«Главное, сделать так, чтобы этих преступлений в будущем не было. В этом, наверное, главный смысл», — заключил Карасин.
4 мая Министерство внутренних дел России объявило в розыск сразу несколько человек, занимающих или занимавших высокие посты. Среди них Владимир Зеленский, Пётр Порошенко, нынешний командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, а также Михаил Коваль, исполнявший обязанности главы Минобороны Украины.