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Карасин: уничтожение русских в Донбассе могло стать причиной розыска Зеленского

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Причиной для объявления Россией Владимира Зеленского в розыск могли стать его решения, направленные на уничтожение русских людей в Донбассе, считает сенатор Григорий Карасин, занимающий пост председателя комитета Совфеда по международным делам.
Карасин: уничтожение русских в Донбассе могло стать причиной розыска Зеленского
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

«Я думаю, что те решения, которые принимал лидер нынешнего киевского руководства, направленные на уничтожение наших людей, близких нам русских, украинцев в Донбассе... Всё это взывает к тому, что нужен какой-то адекватный международно-правовой ответ человеку, который возглавляет эту хунту людей», — сказал парламентарий в беседе с «Лентой.Ру».

Сенатор добавил, что Зеленский заслуживает того, чтобы внимательно присмотреться к тому, какие преступления он совершил.

«Главное, сделать так, чтобы этих преступлений в будущем не было. В этом, наверное, главный смысл», — заключил Карасин.

4 мая Министерство внутренних дел России объявило в розыск сразу несколько человек, занимающих или занимавших высокие посты. Среди них Владимир ЗеленскийПётр Порошенко, нынешний командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, а также Михаил Коваль, исполнявший обязанности главы Минобороны Украины.

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