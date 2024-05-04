Карасин: уничтожение русских в Донбассе могло стать причиной розыска Зеленского

Причиной для объявления Россией Владимира Зеленского в розыск могли стать его решения, направленные на уничтожение русских людей в Донбассе, считает сенатор Григорий Карасин, занимающий пост председателя комитета Совфеда по международным делам.

«Я думаю, что те решения, которые принимал лидер нынешнего киевского руководства, направленные на уничтожение наших людей, близких нам русских, украинцев в Донбассе... Всё это взывает к тому, что нужен какой-то адекватный международно-правовой ответ человеку, который возглавляет эту хунту людей», — сказал парламентарий в беседе с «Лентой.Ру».

Сенатор добавил, что Зеленский заслуживает того, чтобы внимательно присмотреться к тому, какие преступления он совершил.

«Главное, сделать так, чтобы этих преступлений в будущем не было. В этом, наверное, главный смысл», — заключил Карасин.

4 мая Министерство внутренних дел России объявило в розыск сразу несколько человек, занимающих или занимавших высокие посты. Среди них Владимир Зеленский, Пётр Порошенко, нынешний командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, а также Михаил Коваль, исполнявший обязанности главы Минобороны Украины.