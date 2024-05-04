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В Крыму призвали Запад прислушаться к позиции литовского политика Вайткуса

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Странам Запада нужно прислушаться к словам кандидата в президенты Литвы Эдуардаса Вайткуса о принадлежности Крыма, его позиция отражает действительность, заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
В Крыму призвали Запад прислушаться к позиции литовского политика Вайткуса
  • РИА Новости

«Западу стоит прислушаться к конструктивной позиции кандидата в президенты Литвы Вайткуса по Крыму и принять её, так как он отражает действительность и заслуживает доверие», — сказал он РИА Новости.

В беседе с агентством ELTA Вайткус отмечал, что Крым принадлежит России, а опросы до сих пор показывают, что большинство местных жителей выступают за вхождение Крыма в состав Российской Федерации.

Политик подчеркнул, что, если Литва признала самопровозглашённое Косово, она должна признать и Крым.

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