Байден ушёл от ответа на вопрос о военных преступлениях ЦАХАЛ

Американский президент Джо Байден ушёл от ответа на вопрос о наличии у США данных о военных преступлениях израильских войск в Газе.

Об этом пишет ТАСС.

В ходе пресс-конференции с лидером Кении Уильямом Руто Байдена спросили, имеет ли Вашингтон сведения о совершении ЦАХАЛ военных преступлений в секторе Газа и готов ли он поделиться информацией с прокурорами Международного уголовного суда.

«Мы чётко изложили свою позицию касательно МУС. Мы не признаем полномочия МУС в том виде, в котором он их реализует», — ответил Байден.

При этом американский президент подчеркнул, что действия израильских войск, с его точки зрения, нельзя «приравнивать к действиям ХАМАС».

Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид поддержит любое решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест в связи с ситуацией в Палестине.