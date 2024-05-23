Байден ушёл от ответа на вопрос о военных преступлениях ЦАХАЛ
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Об этом пишет ТАСС.
В ходе пресс-конференции с лидером Кении Уильямом Руто Байдена спросили, имеет ли Вашингтон сведения о совершении ЦАХАЛ военных преступлений в секторе Газа и готов ли он поделиться информацией с прокурорами Международного уголовного суда.
«Мы чётко изложили свою позицию касательно МУС. Мы не признаем полномочия МУС в том виде, в котором он их реализует», — ответил Байден.
При этом американский президент подчеркнул, что действия израильских войск, с его точки зрения, нельзя «приравнивать к действиям ХАМАС».
Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид поддержит любое решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест в связи с ситуацией в Палестине.