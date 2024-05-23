RT в Telegram
Подпишись

Байден ушёл от ответа на вопрос о военных преступлениях ЦАХАЛ

Короткая ссылка
Американский президент Джо Байден ушёл от ответа на вопрос о наличии у США данных о военных преступлениях израильских войск в Газе.
Байден ушёл от ответа на вопрос о военных преступлениях ЦАХАЛ
  • AP
  • © Evan Vucci

Об этом пишет ТАСС.

В ходе пресс-конференции с лидером Кении Уильямом Руто Байдена спросили, имеет ли Вашингтон сведения о совершении ЦАХАЛ военных преступлений в секторе Газа и готов ли он поделиться информацией с прокурорами Международного уголовного суда.

«Мы чётко изложили свою позицию касательно МУС. Мы не признаем полномочия МУС в том виде, в котором он их реализует», — ответил Байден.

При этом американский президент подчеркнул, что действия израильских войск, с его точки зрения, нельзя «приравнивать к действиям ХАМАС».

Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид поддержит любое решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест в связи с ситуацией в Палестине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить