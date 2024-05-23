Косачёв: резолюция по Сребренице — удар по международному праву и потенциалу ООН
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Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в своё Telegram-канале.
По словам Косачёва, ГА ООН вышла за пределы своих полномочий, потому что такие вопросы относятся к компетенции Совбеза. Также сенатор отметил, что принятие подобных резолюций спустя почти 30 лет после событий в Сребренице является переписыванием истории в угоду желаниям Запада.
«Очередной удар по международному праву, по исторической правде и по потенциалу ООН, который когда-то был высоким», — написал сенатор.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя подверг критике резолюцию Генассамблеи ООН.