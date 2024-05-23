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Косачёв: резолюция по Сребренице — удар по международному праву и потенциалу ООН

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Принятая Генеральной ассамблеей ООН резолюция о «геноциде в Сребренице» является ударом по международному праву и по потенциалу организации.
Косачёв: резолюция по Сребренице — удар по международному праву и потенциалу ООН
  • AFP
  • © ANGELA WEISS

Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в своё Telegram-канале.

По словам Косачёва, ГА ООН вышла за пределы своих полномочий, потому что такие вопросы относятся к компетенции Совбеза. Также сенатор отметил, что принятие подобных резолюций спустя почти 30 лет после событий в Сребренице является переписыванием истории в угоду желаниям Запада.

«Очередной удар по международному праву, по исторической правде и по потенциалу ООН, который когда-то был высоким», — написал сенатор.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя подверг критике резолюцию Генассамблеи ООН.

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