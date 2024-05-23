Туск: у Польши должно быть основное влияние в вопросе будущего Украины

Варшава должна обладать наибольшим влиянием в вопросе будущего Украины.

Об этом в эфире Польского телевидения сказал премьер страны Дональд Туск.

«Польша должна иметь ключевое и доминирующее влияние также на вопросы расширения (ЕС) и дороги Украины в Европу», — считает Туск.

Премьер Польши отметил, что хорошо знает украинское государство, у него нет иллюзий о нём. Поэтому Польша должна обладать «ведущим голосом», когда заходит речь о будущем Киева, полагает Туск.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Туск подтвердил, что Запад ведёт гибридную войну против Российской Федерации.