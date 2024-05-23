Туск: у Польши должно быть основное влияние в вопросе будущего Украины
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Об этом в эфире Польского телевидения сказал премьер страны Дональд Туск.
«Польша должна иметь ключевое и доминирующее влияние также на вопросы расширения (ЕС) и дороги Украины в Европу», — считает Туск.
Премьер Польши отметил, что хорошо знает украинское государство, у него нет иллюзий о нём. Поэтому Польша должна обладать «ведущим голосом», когда заходит речь о будущем Киева, полагает Туск.
Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Туск подтвердил, что Запад ведёт гибридную войну против Российской Федерации.