«Военная хроника» заявила о возможности ракетного удара по Крыму

«Военная хроника» заявила о возможном нанесении украинскими войсками ракетного удара по Крыму.

«Сообщают об угрозе ракетного удара по Крыму. Предположительно, ВСУ снова готовят атаку с помощью ATACMS», — говорится в материале.

19 мая сообщалось, что системы ПВО за ночь сбили девять ракет ATACMS и один беспилотник ВСУ в Крыму.