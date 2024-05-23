«Военная хроника» заявила о возможности ракетного удара по Крыму
«Военная хроника» заявила о возможном нанесении украинскими войсками ракетного удара по Крыму.
- © РИА Новости / Алексей Мальгавко
«Сообщают об угрозе ракетного удара по Крыму. Предположительно, ВСУ снова готовят атаку с помощью ATACMS», — говорится в материале.
19 мая сообщалось, что системы ПВО за ночь сбили девять ракет ATACMS и один беспилотник ВСУ в Крыму.
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