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Госдеп: США намерены вернуть дипломатическое присутствие в Ливии

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Власти США намереваются вернуть дипломатическое присутствие в Ливии в ответ на рост российского влияния в африканском государстве.
Госдеп: США намерены вернуть дипломатическое присутствие в Ливии
  • Gettyimages.ru
  • © Diego Fiore

Об этом, как пишет РИА Новости, заявила помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф.

«Ваша поддержка планов госдепартамента открыть переходное дипломатическое учреждение в Ливии позволяет нам расширить дипломатическую активность», — сказала Лиф в конгрессе.

В своём выступлении Лиф сделала акцент на том, что активность США связана с желанием противодействовать «интенсификации дестабилизирующего влияния России».

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу в Москве с заместителем председателя президентского совета Ливии Абдуллой аль-Лафи и исполняющим обязанности главы МИД правительства национального единства страны Тахером аль-Бауром.

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