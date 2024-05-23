Госдеп: США намерены вернуть дипломатическое присутствие в Ливии

Власти США намереваются вернуть дипломатическое присутствие в Ливии в ответ на рост российского влияния в африканском государстве.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявила помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф.

«Ваша поддержка планов госдепартамента открыть переходное дипломатическое учреждение в Ливии позволяет нам расширить дипломатическую активность», — сказала Лиф в конгрессе.

В своём выступлении Лиф сделала акцент на том, что активность США связана с желанием противодействовать «интенсификации дестабилизирующего влияния России».

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу в Москве с заместителем председателя президентского совета Ливии Абдуллой аль-Лафи и исполняющим обязанности главы МИД правительства национального единства страны Тахером аль-Бауром.