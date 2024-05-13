Лавров встретился с зампредседателя президентского совета Ливии и и.о. главы МИД
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте МИД России.
Лавров в ходе встречи подтвердил настрой на дальнейшее содействие со стороны России стабилизации ситуации в Ливии.
«Констатирована обоюдная заинтересованность в налаживании и укреплении взаимовыгодного многопланового сотрудничества», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Стороны намерены возобновить работы Российско-Ливийской Межправительственной комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в ближайшее время.
Ранее аль-Баур заявил, что политических препятствий для открытия генконсульства России в городе Бенгази нет.