RT в Telegram
Подпишись

Лавров встретился с зампредседателя президентского совета Ливии и и.о. главы МИД

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу в Москве с заместителем председателя президентского совета Ливии Абдуллой аль-Лафи и и.о. главы МИД правительства национального единства страны Тахером аль-Бауром.
Лавров встретился с зампредседателя президентского совета Ливии и и.о. главы МИД
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте МИД России.

Лавров в ходе встречи подтвердил настрой на дальнейшее содействие со стороны России стабилизации ситуации в Ливии.

«Констатирована обоюдная заинтересованность в налаживании и укреплении взаимовыгодного многопланового сотрудничества», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Стороны намерены возобновить работы Российско-Ливийской Межправительственной комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в ближайшее время.

Ранее аль-Баур заявил, что политических препятствий для открытия генконсульства России в городе Бенгази нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить