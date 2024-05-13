Лавров встретился с зампредседателя президентского совета Ливии и и.о. главы МИД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу в Москве с заместителем председателя президентского совета Ливии Абдуллой аль-Лафи и и.о. главы МИД правительства национального единства страны Тахером аль-Бауром.

Об этом сообщается на сайте МИД России.

Лавров в ходе встречи подтвердил настрой на дальнейшее содействие со стороны России стабилизации ситуации в Ливии.

«Констатирована обоюдная заинтересованность в налаживании и укреплении взаимовыгодного многопланового сотрудничества», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Стороны намерены возобновить работы Российско-Ливийской Межправительственной комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в ближайшее время.

Ранее аль-Баур заявил, что политических препятствий для открытия генконсульства России в городе Бенгази нет.