RT в Telegram
Подпишись

Вучич поблагодарил Россию и Китай за позицию по резолюции по Сребренице

Короткая ссылка
Сербский президент Александр Вучич выразил благодарность России, КНР и другим странам, не голосовавшим за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о «геноциде в Сребренице».

Об этом пишет ТАСС.

Вучич отметил, что Сербия «никогда не забудет» поддержку со стороны России, Китая и ОАЭ.

«Огромное спасибо также нашим венгерским братьям. Словакам, грекам, киприотам, осмелившимся воздержаться», — заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Также политик поблагодарил страны Азии, Африки, Океании и Латинской Америки, воздержавшиеся или проголосовавшие против резолюции.

Ранее Вучич усомнился в существовании в ЕС демократических ценностей после угроз со стороны главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес стран, которые не собираются поддерживать принятие резолюции Генассамблеи ООН по Сребренице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить