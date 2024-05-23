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Вучич усомнился в существовании демократических ценностей в ЕС

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Сербский президент Александар Вучич усомнился в существовании в ЕС демократических ценностей после угроз со стороны главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес стран, которые не собираются поддерживать принятие резолюции Генассамблеи ООН по Сребренице.
Вучич усомнился в существовании демократических ценностей в ЕС
  • AFP
  • © ANGELA WEISS

Об этом пишет ТАСС.

В ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН Вучич спросил у собравшихся, зачем на членов ООН оказывалось такое мощное давление.

«Это что, европейские ценности, демократические ценности?» — спросил президент Сербии.

Отмечается, что речь Вучича перед голосованием за резолюцию «о геноциде в Сребренице» встретили аплодисментами.

Ранее постпред Китая при ООН Фу Цун на заседании Генассамблеи организации заявил, что китайская сторона будет голосовать против резолюции о «геноциде в Сребренице».

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