КНР будет голосовать против резолюции о «геноциде в Сребренице»
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«Китай будет голосовать против этого проекта резолюции», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этими он подчеркнул, что китайская сторона всегда уважала территориальную целостность и суверенитет БиГ.
«Китай продолжит работать в целях установления дружественных отношений среди всех этнических групп БиГ», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что власти Сербии призывают членов ООН отказаться от принятия резолюции о геноциде в Сребренице.