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КНР будет голосовать против резолюции о «геноциде в Сребренице»

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Постпред Китая при ООН Фу Цун на заседании Генассамблеи организации заявил, что китайская сторона будет голосовать против резолюции о «геноциде в Сребренице».
КНР будет голосовать против резолюции о «геноциде в Сребренице»
  • AFP
  • © ANGELA WEISS

«Китай будет голосовать против этого проекта резолюции», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этими он подчеркнул, что китайская сторона всегда уважала территориальную целостность и суверенитет БиГ.

«Китай продолжит работать в целях установления дружественных отношений среди всех этнических групп БиГ», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что власти Сербии призывают членов ООН отказаться от принятия резолюции о геноциде в Сребренице.

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