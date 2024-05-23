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Суд приговорил иноагента Сонина к 8,5 года колонии за фейки о ВС России

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Гагаринский суд Москвы заочно назначил восемь с половиной лет колонии иностранному агенту Константину Сонину* за распространение фейков о ВС России.
Суд приговорил иноагента Сонина к 8,5 года колонии за фейки о ВС России
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд заочно назначил Сонину* Константину Исааковичу наказание в виде 8 лет 6 месяцев колонии общего режима», — сказала собеседница.

Вместе с этим ему запретили в течение четырёх с половиной лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Ранее иностранного агента Сонина оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента.

* Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 01.09.2023.

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