Суд приговорил иноагента Сонина к 8,5 года колонии за фейки о ВС России
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд заочно назначил Сонину* Константину Исааковичу наказание в виде 8 лет 6 месяцев колонии общего режима», — сказала собеседница.
Вместе с этим ему запретили в течение четырёх с половиной лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.
Ранее иностранного агента Сонина оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента.
* Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 01.09.2023.