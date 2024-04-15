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Суд в Москве оштрафовал экономиста Сонина за отсутствие маркировки иноагента

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Таганский суд Москвы оштрафовал экономиста Константина Сонина* на 30 тыс. рублей в связи с отсутствием маркировки иностранного агента на постах в социальных сетях.
Суд в Москве оштрафовал экономиста Сонина за отсутствие маркировки иноагента
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.

«Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей», — сказали в суде.

Ранее Гагаринский суд Москвы заочно отправил под арест Константина Сонина по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС России. В мае 2023 года МВД объявило в розыск Сонина по уголовной статье.

* Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 01.09.2023.

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