В Москве заочно арестовали экс-профессора ВШЭ Сонина из-за фейков о ВС России
Гагаринский суд Москвы заочно отправил под арест бывшего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС России.
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Ходатайство следственных органов удовлетворить, избрать в отношении Сонина меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласил судья.
Ранее МВД объявило в розыск Сонина по уголовной статье.
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