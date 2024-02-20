В Москве заочно арестовали экс-профессора ВШЭ Сонина из-за фейков о ВС России

Гагаринский суд Москвы заочно отправил под арест бывшего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС России.

РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. «Ходатайство следственных органов удовлетворить, избрать в отношении Сонина меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласил судья. Ранее МВД объявило в розыск Сонина по уголовной статье.