Express: утечка записей видеосовещаний бундесвера — унижение для немецкой армии
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Об этом пишет Express.
По информации британского издания, тысячи внутренних видео попали в сеть, весь мир узнал о секретах немецкого командования.
Доступ к видеозаседаниям удалось ограничить лишь вечером 3 мая.
Немецкое издание Focus отмечает, что до этого ссылки на видео бундесвера несколько месяцев оставались в открытом доступе.
Ранее обвиняемый в шпионаже офицер ФРГ признался, что предлагал информацию России.