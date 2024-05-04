Express: утечка записей видеосовещаний бундесвера — унижение для немецкой армии

Командование немецкой армии допустило утечку записей секретных видеосовещаний, что стало унижением для элиты бундесвера.

Об этом пишет Express.

По информации британского издания, тысячи внутренних видео попали в сеть, весь мир узнал о секретах немецкого командования.

Доступ к видеозаседаниям удалось ограничить лишь вечером 3 мая.

Немецкое издание Focus отмечает, что до этого ссылки на видео бундесвера несколько месяцев оставались в открытом доступе.

Ранее обвиняемый в шпионаже офицер ФРГ признался, что предлагал информацию России.