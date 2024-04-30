DPA: обвиняемый в шпионаже офицер ФРГ признался, что предлагал информацию России

Обвиняемый в шпионаже в пользу России офицер Бундесвера заявил, что предлагал военную информацию России, поскольку боялся перерастания украинского конфликта в ядерную войну.

Об этом информирует агентство DPA.

Как передаёт РИА Новости, немецкий военнослужащий сообщил об этом в ходе слушаний в высшем земельном суде в Дюссельдорфе.

«Я видел только этот путь (обратиться к российской стороне. — RT)», — заявил он.

Обвиняемый заявлял, что был в плохом психологическом состоянии и что ему было важно обеспечить безопасность для своей семьи на фоне угрозы «ядерной эскалации».

В ВС ФРГ он отвечал за системы радиоэлектронной борьбы. В Генпрокуратуре Германии выразили мнение, что целью мужчины было «дать преимущество российским вооружённым силам» в свете политической ситуации.

В августе гражданина Германии задержали в городе Кобленце из-за подозрений в шпионаже в пользу России.