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DPA: обвиняемый в шпионаже офицер ФРГ признался, что предлагал информацию России

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Обвиняемый в шпионаже в пользу России офицер Бундесвера заявил, что предлагал военную информацию России, поскольку боялся перерастания украинского конфликта в ядерную войну.

Об этом информирует агентство DPA.

Как передаёт РИА Новости, немецкий военнослужащий сообщил об этом в ходе слушаний в высшем земельном суде в Дюссельдорфе.

«Я видел только этот путь (обратиться к российской стороне. — RT)», — заявил он.

Обвиняемый заявлял, что был в плохом психологическом состоянии и что ему было важно обеспечить безопасность для своей семьи на фоне угрозы «ядерной эскалации».

В ВС ФРГ он отвечал  за системы радиоэлектронной борьбы. В Генпрокуратуре Германии выразили мнение, что целью мужчины было «дать преимущество российским вооружённым силам» в свете политической ситуации.

В августе гражданина Германии задержали в городе Кобленце из-за подозрений в шпионаже в пользу России.

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