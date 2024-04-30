DPA: обвиняемый в шпионаже офицер ФРГ признался, что предлагал информацию России
Об этом информирует агентство DPA.
Как передаёт РИА Новости, немецкий военнослужащий сообщил об этом в ходе слушаний в высшем земельном суде в Дюссельдорфе.
«Я видел только этот путь (обратиться к российской стороне. — RT)», — заявил он.
Обвиняемый заявлял, что был в плохом психологическом состоянии и что ему было важно обеспечить безопасность для своей семьи на фоне угрозы «ядерной эскалации».
В ВС ФРГ он отвечал за системы радиоэлектронной борьбы. В Генпрокуратуре Германии выразили мнение, что целью мужчины было «дать преимущество российским вооружённым силам» в свете политической ситуации.
В августе гражданина Германии задержали в городе Кобленце из-за подозрений в шпионаже в пользу России.