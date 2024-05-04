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Петросян заявила, что не будет пытаться вставлять в свои программы новые четверные прыжки

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Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что не собирается вставлять в программы новые четверные прыжки — лутц и сальхов.
Петросян заявила, что не будет пытаться вставлять в свои программы новые четверные прыжки
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Эти прыжки мне некомфортно прыгать. В четверных вообще всё очень индивидуально. Так что я сосредоточусь на том, что уже умею», — приводит слова Петросян журнал «Московский фигурист».

Петросян является чемпионкой России, двукратной победительницей финала Гран-при России и обладательницей золота этапа юниорской серии Гран-при в Словении.

Спортсменка успешно исполняла тройной аксель, четверной флип, тулуп и риттбергер.

Ранее Петросян рассказала о работе с тренером Этери Тутберидзе.

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