Петросян заявила, что не будет пытаться вставлять в свои программы новые четверные прыжки
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«Эти прыжки мне некомфортно прыгать. В четверных вообще всё очень индивидуально. Так что я сосредоточусь на том, что уже умею», — приводит слова Петросян журнал «Московский фигурист».
Петросян является чемпионкой России, двукратной победительницей финала Гран-при России и обладательницей золота этапа юниорской серии Гран-при в Словении.
Спортсменка успешно исполняла тройной аксель, четверной флип, тулуп и риттбергер.
Ранее Петросян рассказала о работе с тренером Этери Тутберидзе.