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WP: выставкой техники НАТО Россия направляет сигнал о неизбежности своей победы

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Выставка трофейной военной техники стран НАТО и Украины в Москве служит сигналом, что победа России, которая борется со всем коллективным Западом, неизбежна, пишет The Washington Post.
WP: выставкой техники НАТО Россия направляет сигнал о неизбежности своей победы
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

В статье о выставке на Поклонной горе, посвящённой военной технике, захваченной в боях с ВСУ, журналисты отмечают, что нынешний май сильно отличается от прошлогоднего мая, когда украинская армия предприняла попытку провести контрнаступление с использованием натовской бронетехники.

Теперь же украинские войска вытесняются из населённых пунктов на линии боевого соприкосновения, пишет газета. Причиной поражений ВСУ издание называет отсутствие военных поставок со стороны западных стран.

«В прошлом месяце Соединённые Штаты приняли долго откладываемый пакет военной помощи на сумму $60 млрд, но его эффект ещё не ощущается на поле боя», — утверждают авторы.

Сейчас же на выставке представлены трофейные образцы военной техники, которая «с помпой» была отправлена на Украину для «хвалёного летнего наступления», однако позднее «увязла в мощной российской обороне», констатирует газета.

На Поклонной горе в Москве ранее открылась выставка трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе СВО. Трофеи были эвакуированы из населённых пунктов Работино и Малая Токмачка (Запорожская область), а также из Авдеевки (ДНР). Так, например, на мероприятие доставили танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle производства США.

Выставку посетили в том числе иностранные военные атташе из Белоруссии, Китая, Пакистана, Мали, Сирии, Буркина-Фасо, Сербии, Марокко и ещё ряда стран.

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