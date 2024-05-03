Иностранные военные атташе посетили выставку трофейной техники в Москве

Иностранные военные атташе из Белоруссии, Китая, Пакистана, Мали, Сирии, Буркина-Фасо, Сербии, Марокко и ещё ряда стран посетили выставку трофейной украинской и натовской военной техники на Поклонной горе в Москве.

Об этом сообщает ТАСС.

Иностранные атташе осмотрели 32 единицы трофейной техники, в том числе танки Leopard 2 и Abrams.

На Поклонной горе в Москве ранее открылась выставка трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе СВО. Трофеи были эвакуированы из населённых пунктов Работино и Малая Токмачка (Запорожская область), а также из Авдеевки (ДНР).

Так, например, на мероприятие доставили танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle производства США.